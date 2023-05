Aujourd’hui, c’est la Journée internationale des pompiers

Bakou, 4 mai, AZERTAC

Le 4 mai, c’est la Journée internationale des pompiers.

La Journée internationale des pompiers a été créé en 1999, suite à mort de cinq pompiers dans un incendie en Australie le 4 janvier de la même année.

Cet évènement commémore leur disparition et célèbre le courage de ces hommes. C’est un moment où la communauté mondiale peut reconnaître et honorer les sacrifices que font les pompiers pour garantir que leurs communautés et leur environnement soient aussi en sécurité que possible.

Histoire d’une profession

Pourquoi les appelle-t-on sapeur-pompier ? Le pompier est celui qui pompe ! Il désigne la personne qui faisait fonctionner les pompes à eau utilisées pour éteindre les incendies.

Le terme sapeur provient vraisemblablement du Moyen-Age, quand il fallait « saper » c’est-à-dire détruire les édifices encore intacts par leur base, pour éviter la propagation de l’incendie d’un bâtiment à un autre.

Les Sapeurs-pompiers sont dans une caserne de pompiers. Un bâtiment qui sert à les loger et à abriter leurs matériels nécessaires à la lutte contre l'incendie et le matériel roulant.

Les casernes peuvent soit abriter une centrale téléphonique en ligne directe avec la personne appelant, soit être reliées à une centrale unique regroupant plusieurs casernes qui leur transmet alors les informations sur la mission à assurer. Cette transmission se fait généralement par téléphone.