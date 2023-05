Plus de 100 athlètes disputent la régate d’aviron « Coupe présidentielle-2023 » VIDEO

Sougovouchan, 4 mai, AZERTAC

La régate d’aviron « Coupe présidentielle-2023 » a été lancée dans le bourg de Sougovouchan.

Le tournoi international, organisé conjointement par le Ministère de la Jeunesse et des Sports et la Fédération de canoë et d’aviron, est dédié au 100e anniversaire de la naissance du Leader national Heydar Aliyev.

Plus de 100 athlètes provenant de près de 20 pays disputent la régate d’aviron.