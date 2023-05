L’élargissement des liens avec les PME russes au cœurs des discussions

Bakou, 4 mai, AZERTAC

Orkhan Mammadov, président du Conseil d’administration de l’Agence azerbaïdjanaise des petites et moyennes entreprises (KOBIA), s’est entretenu avec Sergueï Tcherem, ministre du Gouvernement de Moscou, chef du Département de l’économie extérieure et des relations internationales, et Vitaly Stepanov, directeur exécutif par intérim du Centre d'exportations de Moscou.

Lors de l’entretien, les discussions ont porté sur la coopération entre les milieux d’affaires et les organismes compétents des deux pays, les opportunités d’élargissement des relations entre les PME et l’organisation des évènements conjoints avec leur participation.