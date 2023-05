159 maisons seront construites dans la première phase dans le village de Zilanly de la région de Goubadly

Goubadly, 4 mai, AZERTAC

Le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a assisté à la cérémonie de pose de la première pierre du village de Zilanly, dans le district de Goubadly.

Le chef de l’Etat a été informé des travaux à réaliser dans le village.

Le village est situé à 20 kilomètres du centre de la région de Goubadly, au confluent des rivières Hékéri et Berguchad. La superficie totale prévue du village est de 180 hectares. La première phase verra la construction de 159 maisons et l’installation de 772 personnes. 2 520 personnes (630 familles) devraient vivre dans ce village à l’avenir. Un bâtiment scolaire, un jardin d’enfants, un centre de santé familiale, un bâtiment administratif, un club communautaire et des centres sportifs seront créés dans le village.

Le chef de l’Etat a vu une vidéo mettant en lumière le plan d'aménagement du village.

Le président Ilham Aliyev a ensuite posé la première pierre du village de Zilanly.