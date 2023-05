La coopération entre les universités françaises et l’Université d'architecture et de construction d’Azerbaïdjan au menu de discussions

Bakou, 4 mai, AZERTAC

Des représentants de l’ambassade de France en Azerbaïdjan ont visité l’Université d'architecture et de construction d'Azerbaïdjan.

Les vice-recteurs de l’université Akif Gassimov et Nerguiz Abdoullaïeva ont rencontré les visiteurs. Lors de la rencontre, la coopération entre les universités françaises et l’Université d'architecture et de construction d'Azerbaïdjan.

Les parties ont abordé les liens de coopération existants. Les parties ont échangé sur les détails de l’établissement et du développement de nouvelles relations.