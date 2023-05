La première pierre d’un complexe hôtelier a été posée à Zenguilan

Zenguilan, 4 mai, AZERTAC

Les fondements du complexe hôtelier de Zenguilan ont été jetés jeudi 4 mai.

Le président de la République Ilham Aliyev a été présent à la cérémonie.

Le chef du département des services administratifs du président, Ramin Goulouzadé, a informé le chef de l’État du projet du complexe.

Le complexe hôtelier disposera de toutes les conditions pour le repos confortable des visiteurs. Il comprendra 110 chambres, des salles de conférence et de banquet, un restaurant et une zone de divertissement pour les enfants, des piscines intérieure et extérieure, ainsi que 15 cottages.

Le président Ilham Aliyev a posé la première pierre du complexe hôtelier.