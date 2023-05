La présidence de la COP28 et le YCC discutent des moyens de sensibiliser les jeunes du monde entier à l'action climatique

Bakou, 4 mai, AZERTAC

La présidence de la COP28 et l'équipe des Champions de la jeunesse pour le climat (YCC) de la COP28 ont organisé une série d'événements d'engagement pour les jeunes pendant le Forum de la jeunesse du Conseil économique et social des Nations unies (ECOSOC) à New York, avec plus de 200 jeunes participants, selon l’agence de presse émiratie WAM.

Soulignant le rôle essentiel des jeunes dans l'action climatique, le premier événement, "Exploiter le pouvoir de l'action climatique des jeunes", a été organisé en collaboration avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD). L'événement a rassemblé plus de 70 participants du monde entier représentant des délégations nationales, des partenaires de développement et des jeunes défenseurs du climat.

Afin de donner aux jeunes l'occasion de partager leurs opinions, leurs perspectives et leurs attentes pour la COP28, l'équipe a organisé une session de consultation globale avec plus de 30 participants en collaboration avec le Groupe des jeunes de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (YOUNGO).

Au cours de la consultation, les participants ont discuté des opportunités et des défis pour l'engagement des jeunes avant la COP28 et ont exprimé leur appréciation du rôle du YCC au sein de la présidence de la COP28 pour faire entendre la voix des jeunes du monde entier et mobiliser un engagement constructif de leur part.

Sur le thème des partenariats, l'équipe a organisé plus de 20 réunions et dialogues avec des organisations internationales de premier plan telles que le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) et le Bureau de l'envoyé du Secrétaire général des Nations unies pour la jeunesse, ainsi que les missions permanentes de divers pays auprès des Nations unies, comme le Costa Rica, la Zambie et le Kenya, afin de présenter le rôle du YCC et de promouvoir la coopération internationale.

En outre, l'équipe a organisé une réception de réseautage avec plus de 100 participants, au cours de laquelle l'ambassadeur Mohamed Abushahab, représentant permanent adjoint des Émirats arabes unis auprès de l'ONU, a prononcé le discours d'ouverture.

Les participants étaient des représentants de la mission permanente des EAU auprès des agences de l'ONU, des missions nationales, des délégués de l'ECOSOC, des membres de YOUNGO, d'autres organisations dirigées par des jeunes et des étudiants émiratis. Les participants ont pris connaissance des projets de la présidence en matière d'engagement des jeunes et du rôle du YCC au sein de la présidence de la COP28.

À cet égard, Shamma Al Mazrui, ministre du développement communautaire des Émirats arabes unis et Youth Climate Champion (YCC) de la COP28, a précisé ses ambitions en tant que YCC dans le cadre de la COP28 : "L'autonomisation significative des jeunes est un pilier essentiel de la réussite de la COP28, car nous reconnaissons que l'énergie et l'ingéniosité que les jeunes déploient sont des vecteurs essentiels de l'élan et des solutions novatrices nécessaires pour dynamiser la voie vers nos objectifs de 2030".

"La présidence de la COP28 mettra en place des plateformes qui mettront les jeunes en contact avec les responsables politiques et les décideurs, en veillant à ce qu'ils aient voix au chapitre dans les processus multilatéraux sur le climat. Nous nous engageons à mettre en œuvre une approche inclusive qui ne laisse personne de côté et qui implique tous les segments de la société, en particulier les jeunes."

Le rôle du YCC consiste à intégrer quatre piliers fondamentaux dans toutes ses activités : Participation, Action, Voix et Éducation (PAVE). Le YCC assure une participation efficace des jeunes et encourage l'action climatique, amplifie les voix des jeunes et offre des opportunités d'apprentissage environnemental et institutionnel pour les jeunes du monde entier.

En mars 2023, la présidence de la COP28 a lancé son "Programme international des jeunes délégués pour le climat", la plus grande initiative de ce type visant à permettre aux jeunes du monde entier de participer pleinement au processus de la COP, en mettant l'accent sur les jeunes des pays les moins avancés et des petits États insulaires en développement.