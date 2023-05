Un roman inédit de Gabriel García Márquez sera publié en 2024

Bakou, 5 mai, AZERTAC

Un roman inédit de Gabriel García Márquez sera publié l’année prochaine à l'occasion du 10e anniversaire de la mort de l'écrivain colombien, prix Nobel de littérature en 1982, a annoncé le 28 avril la maison d'édition Random House.

Intitulé « Nous nous verrons en août », ce roman inédit est le fruit d’un « dernier effort » de l’écrivain pour « continuer à écrire contre vents et marées », expliquent ses fils, Rodrigo et Gonzalo García Barcha.

Né le 6 mars 1927 dans la ville d'Aracataca, dans le nord de la Colombie, Gabriel García Márquez, auteur et journaliste, est l'écrivain de langue espagnole le plus traduit depuis le début du XXIe siècle, devant la Chilienne Isabel Allende, l'Argentin Jorge Luis Borges et le Péruvien Mario Vargas Llosa, lui aussi prix Nobel.