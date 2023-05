Khodjavend, 5 mai, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev, accompagné de la première dame Mehriban Aliyeva, s’est déplacé le 5 mai dans la région de Khdjavend.

Le chef de l’Etat et son épouse ont été informés des projets de tourisme à mettre en œuvre dans le village de Tough.

Le président de l’Agence nationale du tourisme, Fouad Naghiyev, a déclaré que dans le cadre de l’approche conceptuelle du tourisme présentée par l’agence Tough, il est prévu de mettre en œuvre les projets dans trois directions - le développement du tourisme culturel en préservant le style historique et architectural, le développement de l’industrie du tourisme dans le concept d’écotourisme et de la « destination verte » en utilisant efficacement les ressources naturelles et mise en œuvre des projets sur le concept de développement touristique durable et communautaire en utilisant les ressources de l’agrotourisme.

En raison de l’afflux touristique dans le village de Tough à l’avenir, il est prévu de créer un restaurant fournissant des services de qualité.