Le président de la République et la première dame prennent connaissance du concept de développement touristique de Hadrout

Khodjavend, 5 mai, AZERTAC

Vendredi 5 mai, le président de la République, Ilham Aliyev, et la première dame Mehriban Aliyeva ont été informés du concept de développement touristique du bourg de Hadrout.

Le président azerbaïdjanais et son épouse ont été informés que pour développer le tourisme à Hadrout, l’Agence nationale du tourisme prévoit de restaurer et de réaliser des travaux d'aménagement paysager dans le quartier central dans la partie historique du bourg.

Dans le cadre des travaux de restauration et de conservation dans la partie historique de Hadrout, un temple appartenant au patrimoine historique et culturel de l’Albanie du Caucase et les trois bâtiments adjacents seraient restaurés.

Le président Ilham Aliyev et son épouse Mehriban Aliyeva ont également été informés du Centre d’information touristique.