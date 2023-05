Finike devient la 22e ville turque nommée par l’association Cittaslow

Bakou, 5 mai, AZERTAC

Finike, le quartier historique d'Antalya, a été reconnu par l'Association internationale Cittaslow pour sa beauté naturelle, son héritage culinaire et son rythme de vie tranquille. Avec la nomination de Finike, la Türkiye compte désormais 22 villes et quartiers « slow », enregistrés auprès de l'association internationale Cittaslow, selon l’agence de presse Anadolu.

Attirant toujours de plus en plus de touristes, la Türkiye investit énormément dans ses villes pour proposer toutes formes de tourismes. A cet effet, le Comité international de coordination Cittaslow s’était réuni à Reszel, en Pologne, les 14 et 15 avril 2023, lors duquel Finike a été ajouté à son réseau.

Après plus de trois ans d'efforts et de consultations, Finike a été choisie pour le titre de "slow city", car elle correspond aux critères relatifs de l’association concernant le développement durable, ses infrastructures, sa qualité de sa vie urbaine, sa cohésion sociale et son hospitalité. Avec Finike, le réseau Cittaslow s'est étendu à 22 districts de 17 provinces de Türkiye.

Finike : l’Eden des vacances de la belle Antalya

Finike, malgré sa petite taille, est une destination touristique méditerranéenne réputée en raison de son héritage culturel et historique. Pendant l'Antiquité, le quartier était connu sous le nom de Phoenicus (Phoinikos) et aurait été fondé par les Phéniciens vers 500 av JC. Pendant des années, Finike a été un port par lequel Limyra, la capitale de la Lycie, exportait des produits agricoles. La région compte de nombreux bâtiments historiques et de vieilles villes, qui ont abrité de nombreuses civilisations au cours des siècles. Par exemple, les anciennes villes de Limyra et d'Arykanda sont les endroits où il est possible d'en apprendre plus sur l'histoire de Finike.

Finike est également une station balnéaire unique, en raison de la beauté de ses paysages, de ses baies pittoresques et de ses plages. Elle possède tout ce dont un amoureux de la nature peut rêver : le canyon de Gökbük (qui offre une variété d'activités, en particulier le trekking), la grotte de Suluin (qui attire l'attention avec ses stalactites, ses travertins et ses bassins de différentes tailles), ainsi que la baie d'Andrea Doria (qui abrite les célèbres phoques de la Méditerranée). La baie de Gökliman est aussi l’un des lieux les plus célèbres de Finike. Elle offre des possibilités d'activités diverses telles que le pique-nique et le camping.

L’héritage culinaire de Finike offre enfin à ses hôtes des expériences gastronomiques exceptionnelles. Cette petite ville possède des restaurants où l'on peut manger du poisson méditerranéen frais, préparé selon des recettes locales, tout en profitant de panoramas magnifiques. L'un des délices à consommer absolument est l'orange de Finike, connue dans le monde entier pour ses arômes et sa saveur.

De plus en plus de « villes lentes » en Türkiye

Cittaslow, combinaison des mots italiens "citta" et "slow" en anglais, désigne la "ville lente". Le mouvement Cittaslow a vu le jour en Italie en 1999, avec l'intention d'étendre le mouvement Slow Food au domaine urbain. Le mouvement Cittaslow, encourage à vivre à un rythme plus lent et à améliorer la qualité de vie. Il estime que cet objectif peut être atteint si la structure originale de la ville, son architecture, ses traditions, ses coutumes, sa nourriture locale et son identité historique sont préservées. Le mouvement Cittaslow encourage un nouveau modèle de développement et s'est rapidement répandu dans le monde entier. Il est d’ailleurs devenu une organisation internationale à laquelle les municipalités peuvent adhérer. Les membres de l'association Cittaslow doivent répondre à 72 critères en matière d'environnement, d’infrastructures, de "Slow Food" et adhérer à la philosophie de la ville lente.

Le réseau turc a commencé en 2009 avec la sélection de Seferihisar, un district d'Izmir. La liste de Cittaslow Türkiye a commencé à se former et continue de s'allonger avec l'inclusion de nouvelles villes dans la liste. Finike, Ahlat, Akyaka, Arapgir, Eğirdir, Foça, Gökçeada, Gerze, Göynük, Güdül, Halfeti, İznik, Kemaliye, Köyceğiz, Mudurnu, Perşembe, Şavşat, Seferihisar, Uzundere, Vize, Yalvaç et Yenipazar figurent parmi les villes lentes de Türkiye. À la suite de Finike, des efforts ont été entrepris pour y inclure Elmalı, Demre et İbradı, les autres quartiers historiques d'Antalya.