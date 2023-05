Ilham Aliyev inspecte les travaux de construction d’une école à Fuzouli en cours de construction au nom du peuple ouzbek

Fuzouli, 5 mai, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan Ilham Aliyev et la première dame Mehriban Aliyeva ont inspecté les travaux de construction d’une école d’une capacité d’accueil de 960 élèves en cours de construction à Fuzouli, comme cadeau du président ouzbeki Chavkat Mirzioïev au nom du peuple ouzbek.

Le chef de l'Etat et la première dame ont été informés de l’avancement des travaux de construction.

La construction de l’école à deux étages, qui occupe une superficie de trois hectares, avait commencé l'année dernière et se terminera en décembre prochain. L’école aura 40 salles de classe, six laboratoires, deux salles informatiques, une salle de réunion, une salle de sport, une cantine, une bibliothèque et un terrain de football.