Composé à 95% d'eau, le concombre est l'allié minceur idéal, selon le site FemininBio. Zoom sur 6 bienfaits du concombre !

Anti-cancer

La cucurbitacine contenue dans le concombre contient des propriétés anti-inflammatoires, qui diminueraient la croissance des cellules cancéreuses. Sa teneur en antioxydants lui permet également de protéger les cellules contre les radicaux libres, ces molécules impliquées dans le développement de certains cancers et autres maladies cardiovasculaires.

Allié minceur

Composé à plus de 95% d’eau, le concombre est un fruit rafraîchissant ayant une très faible valeur calorique. Il présente également un indice de satiété élevé et constitue un véritable atout pour les personnes qui surveillent leur ligne. Selon des chercheurs japonais, son index masticatoire élevé favoriserait, de plus, le déstockage des graisses abdominales.

Propriétés cardiovasculaires

Le concombre est une source naturelle de magnésium, de fibres et de potassium, trois composants qui participent à la réduction de la tension artérielle. Consommé avec sa peau, il apporte également de la peroxydase à l’organisme, une protéine qui réduirait le cholestérol ainsi que des triglycérides. Il diminuerait donc le risque de maladies cardiovasculaires.

Atout beauté

Le concombre est présent dans de nombreux cosmétiques. Il aide à lutter contre les démangeaisons et les rougeurs cutanées. Ses vertus adoucissantes, alliées à ses propriétés anti-inflammatoires aident à décongestionner la peau et à atténuer les cernes et les poches. Par ailleurs, sa teneur en silicium et en soufre stimule la croissance des cheveux.

Diurétique naturelle

L’eau contenue majoritairement dans ce fruit renferme d’importants minéraux et oligo-éléments. Ainsi, sa haute teneur en potassium associée à son faible taux de sodium en fait un allié idéal pour éliminer les toxines et l’excès d’eau dans l’organisme. Consommé régulièrement, il est un excellent draineur et favorise la dissolution de calculs rénaux.

Apaisant et antistress

Le concombre serait un calmant naturel qui permettrait de lutter contre le stress et l’anxiété. La pyridoxine présente dans ce légume est reconnue pour ses vertus apaisantes et est employée dans certains médicaments pour les enfants sujets aux angoisses.

Haleine fraîche

Le concombre permettrait de soulager la mauvaise haleine. Appliqué sur le palais pendant 30 secondes, les composés photochimiques contenus dans ce légume élimineraient les bactéries buccales responsables de la mauvaise haleine.