Aujourd’hui, c’est la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix

Bakou, 6 mai, AZERTAC

Le 6 avril, c’est la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix, l'occasion de reconnaître le rôle positif que le sport et l'activité physique jouent dans les communautés et dans la vie des gens à travers le monde.

Le sport a le pouvoir de changer le monde ; c'est un droit fondamental et un outil puissant pour renforcer les liens sociaux et promouvoir le développement durable et la paix, ainsi que la solidarité et le respect de tous.

Le thème mondial de cette Journée 2023 est « Marquer des points pour les peuples et la planète ». Comme les années précédentes, ce thème général permet aux activités de la Journée de se concentrer sur l'influence du sport sur le développement durable et la paix.

Qu'il s'agisse de donner des moyens d'action aux femmes et aux filles, aux jeunes, aux personnes handicapées et à d'autres groupes marginalisés ou de faire progresser les objectifs en matière de santé, de développement durable et d'éducation, le sport possède un immense potentiel pour faire progresser les objectifs de développement durable (ODD) et pour promouvoir la paix et les droits fondamentaux. L'ONU reconnaît depuis longtemps le pouvoir et l'universalité du sport, qu'elle utilise pour unir les individus et les groupes en soutenant les initiatives sportives pour le développement, en participant à des événements au niveau mondial comme au niveau local, et en développant ses propres campagnes et initiatives liées au sport.

Un certain nombre de conversations soulignant le pouvoir du sport pour faire avancer les objectifs de développement durable et les droits fondamentaux se tiendront le jeudi 6 avril 2023 au Siège des Nations Unies à New York. Les discussions porteront sur trois thèmes principaux : la durabilité et l'action climatique, l'égalité des genres, et la lutte contre le racisme et les discours de haine.