Jeux européens 2023 : Dix tireurs azerbaïdjanais disputeront les épreuves

Bakou, 6 mai, AZERTAC

« L’Azerbaïdjan sera représenté par dix tireurs aux Jeux européens 2023 qui se tiendront à Cracovie, en Pologne », a déclaré Emin Djafarov, secrétaire général de la Fédération azerbaïdjanaise de tir.

La 3ème édition de la principale compétition multisports européenne débutera à Cracovie le 21 juin avec la cérémonie d’ouverture.

En 2023, la ville polonaise de Cracovie et la voïvodie de Petite-Pologne auront l'honneur d'accueillir les Jeux européens. Cette troisième édition réunira quelque 4 000 athlètes de 50 CNO de sports olympiques et non olympiques.