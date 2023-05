Fédération internationale de judo : Rustam Oroudjov élu membre de la Commission des athlètes

Bakou, 6 mai, AZERTAC

Le judoka azerbaïdjanais Rustam Oroudjov a été élu membre de la Commission des athlètes de la Fédération internationale de judo, a fait savoir la Fédération azerbaïdjanaise de judo.

Rustam Oroudjov est considéré comme l'un des judokas les plus titrés d'Europe. Il a terminé deuxième des championnats du monde en 2017 et 2019. En 2016, il a remporté la médaille d'or des championnats d'Europe et a été médaillé d'argent du concours de même envergure en 2019, de bronze en 2017, 2020 et 2022.