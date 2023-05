Charles III, un couronnement fastueux au coût faramineux

Bakou, 6 mai, AZERTAC

Charles III est officiellement couronné devant l’église ce samedi 6 mai au cours d’une cérémonie fastueuse, dont le coût faramineux, estimé entre 114 et 285 millions d'euros interpelle de nombreux Britanniques, à un moment où le pays est aux prises depuis des mois avec des grèves ouvrières en raison de difficultés financières, selon l’agence de presse Anadolu.

Le couronnement du monarque se déroule en l’abbaye de Westminster, au cœur de Londres, où le premier roi à avoir été couronné était le Français, Guillaume le Conquérant, le jour de Noël 1066.

L’événement préparé minutieusement depuis plusieurs semaines, devrait coûter extrêmement cher aux sujets de sa majesté. Selon les informations du quotidien britannique Mirror, le coût de cette cérémonie s’élèverait à plus de 250 millions de livres, soit plus de 280 millions d'euros, dont près de 150 millions de livres rien que pour assurer la sécurité.

Cette tradition millénaire, l'un des plus grands événements publics de l'histoire récente selon certains, la dernière en date est celui Elizabeth II en 1953, soit il y a plus de soixante-dix ans, soulèvent de nombreuses polémiques.

La dernière en date, les appels en Afrique du Sud pour le retour du plus gros diamant au monde, pièce maîtresse d'un sceptre que le monarque tiendra lors de la cérémonie samedi.

Le Cullinan I, aussi surnommé le « Star of Africa », pesant 530 carats, a été trouvé en Afrique du Sud en 1905, alors sous domination britannique. Il fut offert par le gouvernement colonial, deux ans plus tard, au roi Edouard VII pour son anniversaire.

Le Star of Africa a été taillé dans le diamant Cullinan de 3 126 carats, plus gros diamant jamais extrait, pesant 621 grammes à l'état brut. Envoyé à Amsterdam, il a été taillé en deux pierres principales, sept pierres précieuses et 96 brillants.

Une pétition en ligne demandant le retour en Afrique du Sud de Cullinan I a recueilli des milliers de signatures.

En Europe, qui compte huit monarchies parlementaires (Belgique, Danemark, Espagne, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède), seule la britannique a conservé la traditionnelle cérémonie du couronnement.