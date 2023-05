Moments d’une vie dédiée au peuple : 1986

Bakou, 6 mai, AZERTAC

A l’occasion du 100e anniversaire de la naissance d’Heydar Aliyev, éminent homme politique et homme d'État, fondateur de l'Azerbaïdjan indépendant moderne, l’AZERTAC présente les moments les plus importants de la vie et des activités politiques exceptionnelles du leader national par ordre chronologique.

Le 28 janvier. Le premier vice-président du Conseil des ministres de l’URSS, Heydar Aliyev, a rencontré au Kremlin le vice-Premier ministre de la République arabe du Yémen, Mohamad Saïd El Attar.

Le 25 février-6 mars. Il a participé au 27e Congrès du Parti communiste soviétique.

Le 7 mars. Il a rencontré une délégation conduite par le secrétaire général adjoint du Parti Baas arabe socialiste, Al Ahmar.

Le 24 avril. Il a reçu le vice-président du Conseil des ministres de la République socialiste du Vietnam Dong Sy Nguyen.

Le 31 juillet. Un buste de Heydar Aliyev a été dévoilé à Nakhtchivan.

Le 3 septembre. Il a été nommé président de la Commission d'État lancée à la suite du naufrage du navire « Amiral Nakhimov » à Novorossiysk.

Le 26 septembre. Il a rencontré une délégation de la République de Cuba au Kremlin.

Le 16 octobre. Il a été nommé président du Bureau du développement social du Conseil des ministres de l'URSS.

Les 11-16 novembre. Il a dirigé la délégation du Comité central du Parti communiste de l'Union soviétique qui s'est rendue au Laos.

Le 18 novembre. Il a participé à la cérémonie du 80e anniversaire de Samad Vourghoun à Moscou.

X X X

Le 29 septembre, le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a signé un décret portant déclaration de l’an 2023 « Année Heydar Aliyev » dans le pays. Le 10 mai 2023 marquera le 100e anniversaire de la naissance d’Heydar Aliyev, leader national du peuple azerbaïdjanais, fondateur de l’État azerbaïdjanais indépendant, homme politique et homme d’État exceptionnel.