Leyla Aliyeva se joint à une campagne de plantation d’arbres à Lenkéran

Bakou, 6 mai, AZERTAC

Une campagne de plantation d’arbres à grande échelle a été organisée dans la région de Lenkéran à l’occasion du 100e anniversaire de la naissance d’Heydar Aliyev, Leader national du peuple azerbaïdjanais.

La campagne a été marquée par la présence de Leyla Aliyeva, vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev, fondatrice et présidente de l’Association IDEA, et de Moukhtar Babaïev, ministre de l’Environnement et des Ressources naturelles.

La campagne avec la participation de jeunes volontaires a vu la plantation d’une espèce de la famille des hamamélidacées incluse dans le Livre rouge de l’Azerbaïdjan.

La plantation d’arbres a été suivie d’un balisage symbolique du sentier écotouristique dans le Parc national de Hirkan selon le « modèle tchèque » pour faciliter les déplacements des randonneurs.

Enfin, sept porcs-épics à crête, une importante espèce locale, fournis par le Parc zoologique de Bakou ont été relâchés dans la nature.