Charles III officiellement couronné roi à l’abbaye de Westminster

Bakou, 6 mai, AZERTAC

Le roi Charles III et son épouse, Camilla, ont été officiellement couronnés samedi 6 mai, après avoir prêté le serment royal, indique l’agence de presse turque Anadolu citant la BBC.

L'archevêque de Canterbury a placé la couronne de saint Édouard sur la tête du nouveau monarque de 74 ans, marquant ainsi officiellement son couronnement.

"Moi, Charles, je me tiens fidèlement et honnêtement devant Dieu, et je témoigne et déclare que je suis un fidèle protestant, et que, selon la véritable intention de la législation garantissant la succession protestante au trône, je maintiendrai ladite législation du mieux que je peux, conformément à la loi", a-t-il dit.

Selon The Guardian, le serment était différent de celui fait par la mère de Charles, la reine Elizabeth, en 1953.

Pour la première fois, le préambule a été ajouté, engageant spécifiquement le roi à "s'efforcer de promouvoir un environnement dans lequel les personnes de toutes confessions et croyances peuvent vivre librement".

L'archevêque de Canterbury Justin Welby a reconnu la multiplicité des religions au Royaume-Uni, affirmant que l'Église d'Angleterre "cherchera à promouvoir un environnement dans lequel les adeptes de toutes les confessions pourront vivre librement", rapporte la BBC.

L'archevêque de Canterbury a récité le serment du couronnement, qui est une exigence légale.

Welby a demandé au roi Charles de confirmer son engagement envers la loi et les enseignements de l'Église anglaise pendant son règne, et le roi a posé sa main sur la Sainte Bible et s'est engagé à «exécuter et remplir ces engagements».

Camilla, épouse du roi Charles, a également été couronnée lors de cérémonies religieuses et royales, portant une version modifiée du diadème de la reine Mary.

Selon des sources du palais de Buckingham, l'épouse du roi Camilla a utilisé la couronne de la reine Mary, qu'elle portait lors du couronnement du roi Charles III.

Selon les médias, le diamant controversé de Kohinoor a été retiré de la couronne après que le parti au pouvoir en Inde a mis en garde contre les conséquences de raviver « des souvenirs douloureux du passé colonial ».

La couronne, qui a été utilisée aujourd'hui pour la première fois en trois siècles, appartenait à l'épouse du roi.

La reine Camilla a pris la décision d'utiliser le diadème de la reine Mary dans un souci de continuité.

Le diadème a été modifié en ajoutant des diamants de la troisième, quatrième et cinquième broche Cullinan en l'honneur de la reine Elizabeth II, qu'elle a conservée dans sa collection personnelle de bijoux.

Plus tôt dans la journée, la cérémonie de couronnement du roi Charles III et de son épouse Camilla a eu lieu à l'abbaye de Westminster, en présence du prince Harry, du prince héritier William et de son épouse.

Des millions de personnes à travers le Royaume-Uni et d'autres pays du monde ont assisté au couronnement du roi Charles, une célébration symbolique entrecoupée de cérémonies religieuses.

La "BBC" a rapporté que le roi Charles III utilisait la couronne d'État impériale, qui pèse 1 kg, qui est régulièrement utilisée par les monarques britanniques lors d'occasions officielles telles que l'ouverture du parlement officiel.

Créée en 1937 par le grand-père de Charles, George VI, la couronne d'État est sertie de 2 868 diamants dans des montures en argent, dont un Cullinan II de 105 carats, deuxième plus grande pièce coupé du joyau original.

Il a été offert à Edouard VII par le gouvernement du Transvaal en Afrique du Sud pour son anniversaire en 1907.

L'anneau de couronnement royal, autrement connu sous le nom "The Wedding Ring of England”, se compose d'un saphir bleu avec une croix en saphir sertie de diamants, et a été fabriqué lors du couronnement du roi William IV en 1831.

Il a été porté depuis lors par tous les monarques britanniques après le couronnement.

Il symbolise la dignité royale, et le « mariage » fidèle du roi depuis qu'il a accepté le sacre.