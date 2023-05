Une rencontre intellectuelle sur la culture et le développement durable organisée au siège de l’ICESCO

Bakou, 6 mai, AZERTAC

Le siège de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) a vu ce jeudi le lancement de la 2ème édition du programme « Penseurs internationaux invités de l’ICESCO », à travers une grande rencontre intellectuelle tenue par le Think Tank international de l’ICESCO pour la pensée, les lettres, le patrimoine et les arts et la Chaire ICESCO à l’Université euro-méditerranéenne de Fès sur la relation entre la culture et le développement des sociétés et l’impact des évolutions technologiques sur cette relation, selon le site web de l’ICESCO.

Lors de cette rencontre, qui a eu lieu en présence de Dr Salim M. AlMalik, Directeur général de l’ICESCO, Mme Yuma Fall, ministre conseillère auprès du Président de la République du Sénégal, chargée de la culture, a donné une conférence sur le rôle de la culture dans le développement durable des sociétés et les efforts des pays africains dans ce domaine. Dr Caroline Moricot, professeure de sociologie à l’Université de Paris I – Panthéon-Sorbonne, a donné une autre conférence sur l’importance d’intégrer l’intelligence artificielle dans la culture pour répondre aux questions liées à l’avenir des générations.

Dans son intervention avant les deux conférences, Dr Mohamed Zinelabidine, Chef du Secteur de la Culture et de la Communication à l’ICESCO, a souligné que cette dernière, dans le cadre des mutations que le monde connaît actuellement, veille à promouvoir la culture afin de suivre ces mutations sur les plans créatif, scientifique et de la recherche. Il a passé en revue les principaux programmes et activités de l’ICESCO en matière de culture, notamment le portail de l’ICESCO créative, les routes de l’ICESCO vers l’avenir et le réseau des chaires internationales de l’ICESCO pour la pensée, le patrimoine, les lettres et les arts.

Lors de sa présentation des deux intervenantes, Dr Abderrahman Tenkoul, Doyen de la faculté des lettres de l’Université euro-méditerranéenne de Fès, a mis l’accent sur leurs biographies et leurs réalisations scientifiques respectives, notant que l’ICESCO tient à organiser de telles rencontres intellectuelles qui débattent des grandes questions et prospectent l’avenir.

La conférence de Mme Yuma Fall a porté sur le rôle central de la culture en tant que partie intégrante des sciences humaines qui regroupent les aspects créatifs des membres de la société, et souligné la nécessité de promouvoir la diversité en vue de valoriser les innovations culturelles, artistiques et créatives et d’impliquer les jeunes.

Elle a précisé que la plupart des pays africains s’efforcent de consolider les valeurs de diversité culturelle, d’identité et de coexistence, vu leur rôle dans la résolution des différends et le rejet de la violence et de l’intolérance, et que la réforme culturelle permet aux pays de générer un capital humain solide et de surmonter plusieurs défis économiques et sociaux.

Pour sa part, Dr Caroline Moricot a détaillé les champs émergents des sciences sociales dans leur rapport à la révolution technologique, soulignant que la machine ne peut se substituer à l’être humain et que le développement rapide de l’intelligence artificielle nous incite à repenser les concepts de créativité sur les plans culturel et social.

Et a également évoqué une série d’ouvrages qu’elle a publiés dans ce domaine, dans lesquels elle a abordé le concept de robotique, le développement de la conquête spatiale ainsi que les sciences et compétences associées à la sociologie des machines.

Après les deux conférences, le débat a été ouvert à un groupe d’universitaires et de chercheurs dans le domaine culturel.

Au terme de la rencontre, le Directeur général de l’ICESCO a remis des écussons commémoratifs à Mme Yuma Fall et à Dr Caroline Moricot, en reconnaissance de leurs efforts et contributions dans le domaine culturel.