Une délégation pakistanaise visite les allées d’Honneur et des Martyrs à Bakou

Bakou, 4 juillet, AZERTAC

Une délégation conduite par Sajid Hussain Turi, ministre des Pakistanais de l’étranger et du Développement des ressources humaines du Pakistan, est arrivée en Azerbaïdjan pour une visite officielle.

La délégation a visité l’Allée d’Honneur, où elle a rendu hommage à la mémoire d’Heydar Aliyev, Leader national du peuple azerbaïdjanais, déposant une gerbe et des fleurs devant sa tombe.

La mémoire de l’académicienne Zarifa Aliyeva, éminente spécialiste en ophtalmologie, a également été honorée et des fleurs ont été déposées sur sa tombe.

Ensuite, arrivés à l’Allée des Martyrs, les membres de la délégation pakistanaise ont rendu hommage à la mémoire des fils et des filles héroïques de la Patrie, qui avaient sacrifié leur vie dans la lutte pour l’indépendance et la souveraineté de l’Azerbaïdjan, et déposé des fleurs sur leurs tombes.