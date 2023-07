Le président Ilham Aliyev : Les relations entre l’Azerbaïdjan et les États-Unis ont atteint le niveau de partenariat stratégique dans plusieurs domaines

Bakou, 4 juillet, AZERTAC

« Les relations entre la République d’Azerbaïdjan et les États-Unis d’Amérique se sont développées de manière dynamique, enracinées dans l’amitié et la coopération, et ont atteint le niveau de partenariat stratégique dans un certain nombre de domaines. Relever les défis mondiaux et lutter contre le terrorisme international, les efforts conjoints actifs et productifs en matière de sécurité et l’engagement à travers le large spectre dans le domaine économique figurent parmi les principaux facteurs définissant nos relations bilatérales », a indiqué le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev son message de félicitations adressé à son homologue américain Joseph Biden à l’occasion de la fête nationale de son pays.

« Notre coopération essentielle dans le secteur de l’énergie suscite la satisfaction. Les États-Unis sont restés un partisan résolu et indéfectible de la politique énergétique de l'Azerbaïdjan à toutes les étapes. Nous apprécions particulièrement l’étroite coopération entre nos pays pour assurer la sécurité énergétique et le soutien global des États-Unis aux projets transnationaux à grande échelle que nous mettons en œuvre », a souligné le président de la République.