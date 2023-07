L’Azerbaïdjan et la Russie discuteront de leur coopération en matière de transport

Bakou, 4 juillet, AZERTAC

Ali Husseynli, premier vice-président du Milli Medjlis, les députés azerbaïdjanais Emin Hadjiyev, Azer Badamov et Elnour Allahverdiyev effectueront le 5 juillet une visite à Moscou afin de participer à la 19e réunion de la Commission de coopération interparlementaire entre le Milli Medjlis et l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie.

L’état actuel et les perspectives de développement futur de la coopération interparlementaire, la coopération entre l’Azerbaïdjan et la Russie en matière de transport, de logistique, ainsi que scientifico-technique et la 20e réunion de ladite commission feront l’objet de discussions.

La visite se terminera le 7 juillet.