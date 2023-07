L’Institut de la Banque islamique de développement explore le potentiel des réseaux postaux pour intégrer les services financiers islamiques numériques

Bakou, 4 juillet, AZERTAC

L’Institut de la Banque islamique de développement a lancé un projet qui explore les possibilités de fournir des services financiers islamiques innovants via le réseau postal à la lumière de la propagation rapide du monde numérique, selon l’Union des agences de presse de l’OCI (UNA).

Compte tenu de sa répartition géographique et de sa couverture étendue, ainsi que de sa spécialisation dans la réception et la livraison de colis, les réseaux postaux disposent de capacités uniques qui les qualifient pour bénéficier de la technologie et intégrer les services financiers islamiques afin de répondre aux besoins des communautés défavorisées et exclues du système financier formel.

Et en fournissant des services et des produits financiers islamiques dans le cadre des services qu'il fournit, le réseau postal pourra diversifier ses sources de revenus et offrir un moyen aux clients qui ne souhaitent pas utiliser le système bancaire traditionnel. La combinaison des services de financement et de livraison peut accroître l'efficacité car les prestataires de services postaux sont largement implantés et peuvent atteindre toutes les parties de la chaîne d'approvisionnement concernées, telles que les usines et les détaillants, par exemple.

Le nouveau projet d'institut évaluera le marché des services postaux et les modèles opérationnels et mènera une étude de faisabilité pilote, en vue d'introduire des services financiers islamiques numériques postaux dans les pays membres de la Banque islamique de développement.

On espère que la combinaison des solutions numériques et de la finance islamique sera un outil important pour atteindre les objectifs de développement durable, en particulier la réduction des inégalités (objectif n° 10) et la promotion de l'inclusion financière et de l'innovation (objectif n° 9).

La nouvelle initiative est étroitement alignée sur les objectifs stratégiques du Groupe de la BID de lutte contre la pauvreté, de renforcement de la résilience et de stimulation de la croissance économique verte. Il soutient également la transformation des services postaux en l'une des institutions d'infrastructure les plus importantes des États membres de la Banque islamique de développement afin d'améliorer l'inclusion financière grâce à des solutions numériques innovantes.

L'institut prévoit d'organiser un webinaire en juillet de cette année 2023 AD, pour discuter des innovations et des tendances de la finance numérique dans le domaine des services postaux.