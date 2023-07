Le président de la République : Actuellement, nous travaillons à la création de la plateforme des femmes du Mouvement des non-alignés

Bakou, 5 juillet, AZERTAC

« Le développement institutionnel du Mouvement des non-alignés (MNA), notamment la création du Réseau parlementaire du MNA et de l'Organisation de la jeunesse du MNA respectivement en 2021 et 2022 est une autre réussite de la présidence azerbaïdjanaise », a souligné Ilham Aliyev, président de la République d’Azerbaïdjan, dans son intervention lors de la réunion ministérielle du Bureau de coordination du MNA sur le thème « Le Mouvement des non-alignés : Uni et résolu à affronter les défis émergents ».

« Actuellement, nous travaillons également à la mise en place de la plateforme des femmes du MNA. Avec ces actions vers la durabilité institutionnelle, nous laisserons certainement un héritage réussi aux prochains présidents », a ajouté le chef de l'État.