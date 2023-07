Le président azerbaïdjanais reçoit le Premier ministre irakien MIS A JOUR VIDEO

Bakou, 5 juillet, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu mercredi 5 juillet le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la République d’Irak, Fouad Hussein.

Le chef de l’État a rappelé sa rencontre avec le président irakien Abdullatif Jamal Rashid en marge du sommet du Groupe de contact du Mouvement des non-alignés en réponse au COVID-19 en mars dernier, et a noté qu'au cours de cette rencontre, ils avaient eu un large échange de vues sur les relations entre l’Azerbaïdjan et l’Irak.

Fouad Hussein a transmis les salutations du président irakien Abdullatif Jamal Rashid et du Premier ministre Shia al-Sudani au chef de l’Etat azerbaïdjanais.

Ilham Aliyev a exprimé sa gratitude pour les salutations du président et du Premier ministre irakiens et a demandé à Fouad Hussein de leur transmettre les siennes.

Le vice-Premier ministre irakien a noté que les deux pays et les deux peuples sont liés par des liens historiques.

La coopération fructueuse entre les deux pays au sein des organisations internationales, notamment le Mouvement des non-alignés, l’Organisation de la coopération islamique, le format OPEP+ a été mise en valeur au cours de l’entretien.

Fouad Hussein a déclaré que l’Irak avait toujours soutenu la présidence azerbaïdjanaise du Mouvement des non-alignés et a félicité le pays pour la présidence réussie.

Les parties ont procédé à un échange de vues sur les perspectives de développement des relations bilatérales dans divers domaines, y compris la coopération dans les secteurs de l'énergie et du tourisme et sur l'expansion des liens économiques et commerciaux. Les discussions ont également porté sur l'expansion des relations touristiques conformément à la dynamique réussie d’avant la pandémie de Covid, l'ouverture de vols directs entre diverses villes irakiennes et azerbaïdjanaises et la coopération dans les investissements et l'agriculture. L'importance des visites réciproques des délégations officielles et commerciales a été évoquée lors de l’entretien.