Le président Aliyev : Nous devons faire entendre notre voix plus fort contre l'ingérence dans les affaires intérieures des États

Bakou, 5 juillet, AZERTAC

« En tant que véritable défenseur du multilatéralisme et deuxième plus grande institution internationale après l'ONU, le MNA doit trouver sa propre place dans l’ordre mondial en pleine refonte », a affirmé le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son intervention lors de la réunion ministérielle du Bureau de coordination du MNA portant sur le thème « Le Mouvement des non-alignés : Uni et résolu à affronter les défis émergents ».

« Nous devons rester fermes autour des principes de la Conférence de Bandung, faire entendre notre voix contre les cas de violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale et l'ingérence dans les affaires intérieures des États. La présence plus visible de ce mouvement dans les affaires mondiales revêt une grande importance », a noté le chef de l'État.