Le président azerbaïdjanais : Le Conseil de sécurité de l’ONU rappelle le passé

Bakou, 5 juillet, AZERTAC

« Actuellement, les organisations internationales, notamment l’ONU, ne répondent pas aux attentes de l’humanité. Inévitablement, l’ONU doit passer par de sérieuses réformes », a estimé le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son intervention lors de la réunion ministérielle du Bureau de coordination du MNA intitulée « Mouvement des non-alignés : Uni et résolu à affronter les défis émergents » tenue à Bakou.

« Le Conseil de sécurité de l’ONU rappelle le passé et ne reflète pas la réalité actuelle. Nous prônons l’élargissement de la composition du Conseil de sécurité pour le rendre plus représentatif et plus équitable sur le plan géographique. Je suis heureux qu’il existe aujourd’hui un consensus croissant sur cette idée dans le monde entier », a noté le dirigeant azerbaïdjanais.

« Un siège permanent au Conseil de sécurité de l’ONU devrait être accordé au Mouvement des non-alignés. Nous sommes d’avis que les pays occupant le poste de président du MNA, de l’Organisation de la coopération islamique et de l’Union africaine devraient avoir leur siège au Conseil de sécurité de l’ONU à tour de rôle avec un droit de veto », a-t-il ajouté.