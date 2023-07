Hakan Fidan : l'incapacité de Stockholm à prévenir les provocations est source de problèmes pour l'OTAN

Bakou, 5 juillet, AZERTAC

"La Türkiye et l'Égypte ne peuvent pas se permettre d'être séparés, compte tenu de leurs liens historiques, géographiques, culturels et stratégiques et confessionnels", a déclaré Hakan Fidan, le ministre turc des Affaires étrangères, selon l’Agence de presse Anadolu.

Fidan a animé, mardi à Ankara, une conférence de presse conjointe avec son homologue jordanien, Ayman Safadi, en visite en Türkiye.

En nommant mutuellement des ambassadeurs, la Türkiye et l'Égypte ont franchi une nouvelle étape dans la normalisation de leurs relations, a indiqué le Hakan Fidan.

"À travers la décision commune que nous avons prise aujourd'hui, l'Égypte et la Türkiye ont mutuellement nommé des ambassadeurs. Au point où nous en sommes, nous avons franchi une étape importante de la normalisation. Désormais, nos relations continueront à progresser rapidement dans les domaines politique, économique et autres", a-t-il affirmé.

Les propos de Hakan Fidan interviennent alors qu'Ankara et Le Caire ont élevé leurs liens diplomatiques au rang d'ambassades, mardi. La Türkiye a nommé Salih Mutlu Sen ambassadeur au Caire, tandis que l'Égypte a nommé Amr El Hamamy ambassadeur à Ankara.

Les relations diplomatiques entre la Türkiye et l'Egypte étaient au niveau des charges d'affaires depuis 2013.

- L'autodafé du Coran en Suède

Au cours de la conférence de presse, Hakan Fidan, a une nouvelle fois condamné l'autodafé d'un exemplaire du Coran, la semaine dernière à Stockholm.

"Nous condamnons à nouveau fermement l'attaque ignoble contre le Coran à Stockholm et l'approbation de cette attaque malgré nos avertissements", a-t-il souligné.

Selon le chef de la Diplomatie turque, le fait que l'incident ait eu lieu librement sous la protection de la police, alors que la Suède cherche toujours à adhérer à l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN), est particulièrement préoccupant.

"L'incapacité des forces de l'ordre et du système de sécurité suédois à réagir à de tels incidents est inquiétante en termes de sécurité", a-t-il ajouté.

Selon le ministre turc, l'incapacité de Stockholm à prévenir les provocations est source de problèmes pour l'OTAN, et non de renforcement.

"En termes d'évaluation stratégique et de sécurité, la question de savoir si l'adhésion de la Suède à l'OTAN serait un fardeau ou un avantage fait désormais l'objet d'un débat plus approfondi", a-t-il dit.

La Finlande et la Suède ont demandé à adhérer à l'OTAN peu après le lancement de la guerre en Ukraine par la Russie en février 2022.

La Türkiye a approuvé l'adhésion de la Finlande à l'OTAN, mais elle attend que la Suède respecte le mémorandum trilatéral signé en juin dernier à Madrid pour répondre aux préoccupations d'Ankara en matière de sécurité contre le terrorisme.

"Il ne nous est pas possible de faire une évaluation positive dans un environnement où les groupes terroristes peuvent facilement organiser toutes sortes d'actions dans les rues de Stockholm, organiser des manifestations et des protestations, et collecter de l'argent. Si la Suède poursuit ses efforts et remplie ses devoirs, il y a toujours des alternatives, comme dans le cas de la Finlande", a souligné Hakan Fidan.

Récemment, le président turc Recep Tayyip Erdogan a fait savoir que la Suède ne pouvait espérer rejoindre l'OTAN tant qu'elle abriterait et donnerait le feu vert aux terroristes et à ceux qui les soutiennent.