Le président de la République : La France soutient le séparatisme arménien dans la région du Karabagh en Azerbaïdjan

Bakou, 5 juillet, AZERTAC

« La France, qui se présente faussement comme un défenseur des droits de l'homme et du droit international, s'ingère encore dans les affaires intérieures des autres pays », a souligné Ilham Aliyev, président de la République d’Azerbaïdjan, dans son intervention lors de la réunion ministérielle du Bureau de coordination du MNA sur le thème « Le Mouvement des non-alignés : Uni et résolu à affronter les défis émergents ».

« Le récent retrait des troupes françaises du Mali et du Burkina Faso a démontré une fois de plus que la politique scandaleuse de néo-colonialisme de la France en Afrique est vouée à l'échec. Malheureusement, la France tente d'imposer la même mauvaise pratique dans la région du Caucase du Sud en soutenant le séparatisme arménien dans la région du Karabagh en Azerbaïdjan et au moyen de la rivalité géopolitique, de la présence militaire étrangère et de la politique coloniale d’orientalisme », a précisé le chef de l'Etat.