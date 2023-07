Le président de la République reçoit le ministre turc des Affaires étrangères MIS A JOUR VIDEO

Bakou, 5 juillet, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a reçu le 5 juillet le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan.

Le président Ilham Aliyev a félicité Hakan Fidan pour sa nomination au poste de ministre des Affaires étrangères de la Türkiye et lui a souhaité plein succès dans ses activités. Le chef de l’État a qualifié la visite d’État du président turc Recep Tayyip Erdogan en Azerbaïdjan après les élections présidentielles d’exemple de relations d’amitié et d’alliance entre les deux pays.

Ayant remercié pour les félicitations, Hakan Fidan a déclaré qu’il s’était toujours appuyé sur le développement de liens de fraternité et d’amitié entre l'Azerbaïdjan et la Türkiye dans ses postes précédents et en tant qu'actuel ministre des Affaires étrangères, et a remercié pour l'invitation de son pays à la réunion ministérielle du Bureau de coordination du Mouvement des non-alignés.

Le ministre turc des Affaires étrangères a félicité le président de la République pour la présidence azerbaïdjanaise réussie du Mouvement des non-alignés, soulignant ainsi la direction du pays dans un processus très important.

Le chef de l’Etat a souligné le travail accompli par l’Azerbaïdjan dans le processus d'institutionnalisation du Mouvement des non-alignés durant sa présidence, ainsi que le processus de présidence.

Au cours de l’entretien, les parties ont échangé sur les questions régionales.

Le président Ilham Aliyev a abordé la normalisation des relations entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie, et des processus en cours pour assurer une paix et une sécurité durables dans le Caucase du Sud.

Il a été souligné que les relations d’amitié et de fraternité entre l’Azerbaïdjan et la Türkiye se développent avec succès dans tous les domaines sur la base de l’alliance stratégique et du principe « une nation, deux États » et il a été noté que les deux pays se soutiennent toujours.