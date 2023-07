L'Iran devient officiellement membre permanent de l'Organisation de coopération de Shanghai

Bakou, 5 juillet, AZERTAC

L'Iran est devenu officiellement membre permanent de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS), ce mardi, devenant ainsi le neuvième pays du rassemblement régional, indique l’Agence de presse Anadolu.

Le sommet des dirigeants des pays de l'Organisation de coopération de Shanghai a démarré ce mardi en Inde, par vidéoconférence, avec la participation de dirigeants tels que le président russe, Vladimir Poutine, le président chinois, Xi Jinping, et le Premier ministre pakistanais, Shahbaz Sharif.

Le président iranien Ibrahim Raïssi a déclaré, lors d’un discours prononcé avant le sommet, que "les avantages de l'adhésion officielle de l'Iran à l'organisation resteront éternels", selon ce qui a été rapporté par l'agence de presse locale IRNA (officielle).

"L'Iran pense que Shanghai est une organisation en pleine croissance avec d'excellents indicateurs et capacités et un emplacement privilégié", a-t-il ajouté.

Il a exprimé sa gratitude au Premier ministre indien, Narendra Modi, au secrétaire général de l'Organisation de Shanghai et aux autres chefs d'État.

Raïssi a déclaré : "Nous saisissons l'occasion et exprimons notre satisfaction quant à l'adhésion officielle de l'Iran à cette organisation en tant que neuvième membre".

"Nous espérons que la présence de l'Iran constituera un terrain pour assurer la sécurité collective et l'orientation vers le développement durable, élargir les relations et la communication, renforcer l'unité et respecter la souveraineté des États plus qu'auparavant", a indiqué Raïssi.

L’OCS est une organisation politique, économique et sécuritaire internationale eurasienne, fondée en 2001 à Shanghai par les dirigeants de six pays asiatiques, à savoir, la Chine, le Kazakhstan, le Kirghizistan, la Russie, le Tadjikistan et l'Ouzbékistan.

En 2017, l'Inde et le Pakistan ont rejoint l’OCS, alors que 4 autres pays ont le statut d'observateur, à savoir, l'Afghanistan, la Biélorussie, la Mongolie et l'Iran, avant que ce dernier n'obtienne officiellement le statut de membre permanent aujourd'hui.