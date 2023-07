Le président de la République : Les discours de haine raciste des responsables et des parlementaires sont en croissance en France

Bakou, 5 juillet, AZERTAC

« Les discours racistes et discriminatoires persistants et répandus, notamment dans les médias et sur Internet à l'encontre de certaines minorités ethniques, les discours de haine raciste des fonctionnaires et des membres des deux chambres du parlement se multiplient en France », a souligné le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, dans son intervention lors de la réunion ministérielle du Bureau de coordination du MNA sur le thème « Le Mouvement des non-alignés : Uni et résolu à affronter les défis émergents ».

« Les excuses devant des millions de personnes que ses prédécesseurs ont colonisées, utilisées comme esclaves, tuées, torturées et humiliées ne seront pas seulement une reconnaissance de la culpabilité historique de la France, mais aideront également la France à surmonter les conséquences d'une crise politique, sociale et humanitaire profonde à laquelle elle est confrontée après le meurtre brutal d'un adolescent d’origine algérienne », a dit le chef de l’Etat.