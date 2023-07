Le président Aliyev : La France essaie de se présenter comme un défenseur de la minorité arménienne d’Azerbaïdjan

Bakou, 5 juillet, AZERTAC

« La France interdit même la langue corse et n'accepte pas le concept de minorités ethniques et en même temps essaie de se présenter comme un défenseur de la minorité arménienne d’Azerbaïdjan. Ce n'est rien d'autre que de l'hypocrisie et des doubles standards », a souligné Ilham Aliyev, président de la République d’Azerbaïdjan, dans son intervention lors de la réunion ministérielle du Bureau de coordination du MNA sur le thème « Le Mouvement des non-alignés : Uni et résolu à affronter les défis émergents ».

« Au lieu d'essayer de sermonner les autres, les autorités françaises devraient combattre ces tendances alarmantes dans leur propre pays », a estimé le chef de l'Etat.