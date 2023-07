Le président azerbaïdjanais : Nous sommes préoccupés par les tentatives d'assimiler l'islam à la violence et au terrorisme

Bakou, 5 juillet, AZERTAC

« La promotion du dialogue interculturel et interreligieux doit figurer parmi nos priorités », a souligné Ilham Aliyev, président de la République d’Azerbaïdjan, dans son intervention lors de la réunion ministérielle du Bureau de coordination du MNA sur le thème « Le Mouvement des non-alignés : Uni et résolu à affronter les défis émergents ».

« Nous sommes préoccupés par la montée de l'islamophobie et de la xénophobie ainsi que par les tentatives d'assimiler l'islam à la violence et au terrorisme. Brûler et profaner le Saint Coran au Danemark, aux Pays-Bas, en Suède et le justifier sous le couvert de la liberté d'expression est totalement irresponsable et inadmissible et doit être condamné », a-t-il estimé.