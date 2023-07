Le président Aliyev : La victoire de l'Azerbaïdjan dans la Guerre patriotique est le triomphe du droit international et de la justice

Bakou, 5 juillet, AZERTAC

« Durant la présidence azerbaïdjanaise du Mouvement des non-alignés (MNA), le moment le plus significatif et le plus mémorable pour le peuple azerbaïdjanais a été la victoire historique de la Guerre patriotique. En 2020, l'Azerbaïdjan a vaincu l'Arménie sur le champ de bataille et mis fin à 30 ans d'occupation arménienne », a souligné Ilham Aliyev, président de la République d’Azerbaïdjan, dans son intervention lors de la réunion ministérielle du Bureau de coordination du MNA sur le thème « Le Mouvement des non-alignés : Uni et résolu à affronter les défis émergents ».

« L'Arménie, en tant que pays occupant, a été obligée de signer l'acte de capitulation. Donc, l'Azerbaïdjan a rétabli son intégrité territoriale et la justice historique et a lui-même appliqué quatre résolutions adoptées en 1993 par le Conseil de sécurité de l'ONU. Cette victoire de l'Azerbaïdjan est le triomphe du droit international et de la justice », a précisé le chef de l'Etat.