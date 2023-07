Le président azerbaïdjanais reçoit le ministre iranien des Affaires étrangères MIS A JOUR VIDEO

Bakou, 5 juillet, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu aujourd’hui le ministre des Affaires étrangères de la République islamique d’Iran, Hossein Amir Abdollahian.

Le ministre iranien des Affaires étrangères a remercié le président azerbaïdjanais de l’avoir reçu.

Hossein Amir Abdollahian a transmis les salutations du président de la République islamique d’Iran, Ebrahim Raïssi, au chef de l'Etat.

Le président Ilham Aliyev a exprimé sa gratitude pour les salutations de son homologue iranien et a demandé au ministre des Affaires étrangères de lui transmettre les siennes.

Félicitant l’Azerbaïdjan pour la présidence réussie du Mouvement des non-alignés, le ministre des Affaires étrangères iranien a noté que le Mouvement s’était développé de manière constante et dynamique durant la présidence azerbaïdjanaise.

Affirmant que le président Ilham Aliyev avait abordé des sujets très importants dans son discours lors de la cérémonie d'ouverture de la réunion ministérielle du Mouvement des non-alignés, Hossein Amir-Abdollahian a mis en valeur l’importance de cet événement, soulignant que les questions très importantes figurant à l'ordre du jour faisaient l’objet de discussions.

Le ministre iranien a déclaré que les deux pays jouissaient d’une dynamique positive dans le développement des relations économiques et commerciales, et a ajouté que l’Azerbaïdjan et l’Iran jouaient un rôle important dans le développement du corridor de transport Nord-Sud.

Le ministre a souligné que les organes judiciaires et chargés de l’application de la loi de l’Iran enquêtaient sérieusement sur l’attaque terroriste commise contre l’ambassade d’Azerbaïdjan, et a dit espérer que l’ambassade d’Azerbaïdjan à Téhéran reprendrait ses activités prochainement.

Le président Ilham Aliyev, pour sa part, a exprimé l'espoir que les personnes reconnues coupables de l’attaque terroriste contre l’ambassade d’Azerbaïdjan en Iran seraient punies à juste titre.

Le chef de l'Etat a évoqué le rôle de l’Azerbaïdjan au sein du Mouvement des non-alignés et le travail que son pays avait fait pour l’institutionnaliser.

Au cours de l’entretien, la dynamique ascendante des relations économiques et commerciales ces dernières années a été saluée, un échange de vues a eu lieu sur le corridor de transport Nord-Sud et, parallèlement à cet itinéraire, les perspectives de réalisation des liaisons de communication entre la région économique du Zenguézour oriental et la République autonome du Nakhtchivan de l’Azerbaïdjan.

La réunion des délégations compétentes des deux pays qui se tiendra prochainement a été qualifiée d’aspect positif.