Le président Ilham Aliyev : L'Azerbaïdjan est désormais confronté à un certain nombre d'énormes défis

Bakou, 5 juillet, AZERTAC

« Il y a 30 ans, l'Arménie occupait près de 20% des territoires internationalement reconnus de l'Azerbaïdjan et a perpétré un nettoyage ethnique à la fois en Arménie et dans les territoires occupés de l'Azerbaïdjan », a noté Ilham Aliyev, président de la République d’Azerbaïdjan, dans son intervention lors de la réunion ministérielle du Bureau de coordination du MNA sur le thème « Le Mouvement des non-alignés : Uni et résolu à affronter les défis émergents ».

« Après la libération de nos territoires, l'Azerbaïdjan est maintenant confronté à un certain nombre de défis énormes. Nous avons été choqués par l'ampleur des destructions dans les territoires anciennement occupés. Les villes et villages azerbaïdjanais ont été délibérément détruits, pillés, tous les sites culturels et religieux, les mosquées ont été profanés et pillés par l'Arménie », a-t-il précisé.