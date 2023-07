Ilham Aliyev : L'Arménie a commis un urbicide, un culturicide et un écocide dans les territoires occupés

Bakou, 5 juillet, AZERTAC

« L'Arménie a commis des urbicides, des culturicides et des écocides dans les territoires qu’elle avait occupées », a affirmé le président de la République Ilham Aliyev dans son intervention lors de la réunion ministérielle du Bureau de coordination du MNA sur le thème « Le Mouvement des non-alignés : Uni et résolu à affronter les défis émergents ».

« 65 mosquées sur 67 dans les anciens territoires occupés ont été détruites et celles qui restent ont été utilisées comme étables pour garder les cochons et les vaches, ce qui est une insulte à tous les musulmans du monde. 60 000 hectares de forêts ont été détruits, abattus et emportés, nos sols et nos rivières ont été pollués et contaminés », a affirmé le président azerbaïdjanais.