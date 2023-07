Bakou, 5 juillet, AZERTAC

« Les mines terrestres ralentissent le processus de reconstruction et le retour des anciens déplacés internes dans les territoires libérés. A cet égard, l'Azerbaïdjan s'est fixé un objectif national de développement durable sur le déminage humanitaire », a fait savoir le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, dans son intervention lors de la réunion ministérielle du Bureau de coordination du MNA sur le thème « Le Mouvement des non-alignés : Uni et résolu à affronter les défis émergents »

Le chef de l’Etat a ajouté : « De plus, l'Azerbaïdjan soutient les efforts de déminage humanitaire à l'échelle mondiale et a proposé de lancer le déminage en tant que 18e objectif de développement durable. Je suis convaincu que les États membres du Mouvement des non-alignés soutiendront ma proposition de former un groupe de pays touchés par les mines partageant les mêmes idées pour faire entendre notre voix dans le monde entier. »