Le président Ilham Aliyev : L'Arménie entrave également l'ouverture du corridor de Zenguézour

Bakou, 5 juillet, AZERTAC

« L'Arménie entrave également l'ouverture du corridor de Zenguézour, ce qui est un autre engagement de l'Arménie découlant de l'acte de capitulation qu'elle a signé près de trois ans avant », a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son intervention lors de la réunion ministérielle du Bureau de coordination du MNA sur le thème « Le Mouvement des non-alignés : Uni et résolu à affronter les défis émergents ».

Exprimant sa profonde gratitude aux pays du Mouvement des non-alignés pour leur position de principe en soutenant la position juste de l'Azerbaïdjan pendant et après l'occupation, le président Ilham Aliyev a fait référence à deux cas spécifiques, lorsque les pays du MNA ont empêché, en 2020 et 2022, l'adoption de déclarations unilatérales et biaisées contre l'Azerbaïdjan au Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies.