Entretien du président azerbaïdjanais avec le ministre ouzbek des Affaires étrangères MIS A JOUR VIDEO

Bakou, 5 juillet, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a reçu le ministre ouzbek des Affaires étrangères Bakhtiyor Saidov mercredi 5 juillet.

Bakhtiyor Saidov a transmis les salutations du président ouzbek Chavkat Mirzioïev à son cher ami et frère le président Ilham Aliyev.

Le chef de l'Etat a remercié pour les salutations de son homologue ouzbek et a demandé de lui transmettre les siennes.

Bakhtiyor Saidov a présenté ses félicitations pour la présidence azerbaïdjanaise réussie du Mouvement des non-alignés et le bon déroulement de la réunion ministérielle. Le ministre des Affaires étrangères a souligné que les activités se poursuivaient conformément aux instructions définies par les chefs d'État des deux pays lors de la visite d’État du président azerbaïdjanais en Ouzbékistan et que tous les objectifs fixés étaient étroitement surveillés.

Le président Ilham Aliyev a, pour sa part, évoqué avec satisfaction sa visite d'Etat en Ouzbékistan. Il a noté que le projet de construction d’écoles par l’Ouzbékistan dans les territoires azerbaïdjanais libérés de l’occupation revêt une importance particulière. Le chef de l’Etat a dit que le président Chavkat Mirzioïev devrait effectuer prochainement une visite en Azerbaïdjan.

Au cours de la conversation, il a été noté que l’Azerbaïdjan et l’Ouzbékistan coopèrent efficacement au sein du Mouvement des non-alignés, de l’Organisation des États turciques et d’autres organisations internationales, et un échange de vues a eu lieu sur les questions figurant à l’agenda bilatéral.