Dans les Amériques, l’OMT met au premier plan l’investissement dans le tourisme

Bakou, 5 juillet, AZERTAC

L’Organisation mondiale du Tourisme (OMT) a encore resserré ses liens de coopération avec la Société andine de développement alors qu’elle rassemblait les dirigeants des secteurs public et privé pour promouvoir les investissements dans le secteur du tourisme, selon le site officiel de l’OMT.

Dans le contexte de la soixante-huitième réunion de sa Commission régionale pour les Amériques à Quito (Équateur), l’OMT a organisé le Séminaire sur les investissements durables dans le but d’explorer les principaux défis en la matière et les opportunités à saisir dans la région.

Les données les plus récentes de l’OMT font apparaître que le tourisme dans les Amériques connaît une reprise soutenue, les arrivées internationales atteignant 86 % de leur niveau de 2019 à la fin du premier trimestre de cette année. En outre, les investissements étrangers directs (IED) dans le secteur du tourisme, qui étaient en repli, semblent maintenant repartir à la hausse : Les projets d’investissement déposés ont grimpé de 185 % entre 2022 et 2021. Ces projets étaient d’une valeur totale de 192,6 milliards d’USD, témoignant de la plus grande confiance des investisseurs à l’égard du potentiel de la région.

De plus, en 2021, les investissements étrangers directs (IED) ont augmenté en flèche pour se situer à 134 milliards d’USD, ce qui représente 56 % de croissance interannuelle et a permis de regagner en grande partie le terrain perdu en 2020. Si l’on veut assurer la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) dans les Amériques, il est de la plus haute importance d’attirer des investissements qui y contribuent activement. La mise en place d’un solide cadre réglementaire multilatéral en faveur des investissements durables est cruciale pour accélérer, dans la région, la progression sur la voie des ODD.

Le Séminaire sur les investissements durables : une stratégie pour gagner en compétitivité a rassemblé les ministres du tourisme, des investisseurs traditionnels et non traditionnels, des fonds multilatéraux, des communautés économiques régionales, des start-up de technologie touristique et les médias, qui ont été invités à échanger bonnes pratiques et connaissances. Témoignant du soutien politique au plus haut niveau apporté au travail de l’OMT dans ce domaine, le Séminaire a bénéficié de la présence des Ministres du tourisme de l’Équateur, du Paraguay, du Pérou et de Porto Rico et du Vice-Ministre de la République dominicaine. L’accent a été mis sur les actions visant à : Encourager les cadres stratégiques instaurant des conditions propices aux affaires dans la région, notamment les mesures visant à préserver, attirer et promouvoir les projets d’investissement touristique pour accélérer la reprise économique et renforcer la résilience. Favoriser la coopération aux fins de l’application des cadres pour l’investissement durable en vue de promouvoir les investissements dans le tourisme et la création d’emplois, notamment par des incitations axées sur les instruments de financement innovant. Promouvoir la coopération régionale afin de rationaliser les mécanismes d’investissement durable dans le tourisme, à travers la reprise économique et des instruments de diversification produisant des effets multiplicateurs.

En janvier 2023, l’OMT et la Société andine de développement ont annoncé un nouveau partenariat axé sur la promotion et la rétention des investissements dans le tourisme à l’échelle de toute la région de l’Amérique latine et des Caraïbes. Le partenariat prévoit la mise au point de guides pour l’investissement dans le tourisme consacrés à cinq pays : la Barbade, l’Équateur, El Salvador, le Panama et l’Uruguay.