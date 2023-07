L’OCI appelle à des productions cinématographiques, télévisuelles et radiophoniques pour lutter contre l’islamophobie et l’abus de symboles religieux

Bakou, 5 juillet, AZERTAC

Le Secrétariat général de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) a appelé les médias des secteurs public et privé des États membres à diriger leurs projets cinématographiques, télévisuels, radiophoniques, journalistiques et sociaux pour présenter des produits à lutter contre le phénomène de l'islamophobie et des symboles religieux insultants, en plus de clarifier et de promouvoir les principes de tolérance de la religion islamique qui appelle à la coexistence, à la tolérance et au respect d'autrui, et rejette la violence, l'intolérance et la haine, indique l’Union des agences de presse de l’OCI (UNA).

Cela ressort du discours du Secrétariat général prononcé par le directeur du Département des médias de l'Organisation de la coopération islamique, Wajdi Ali Sindi, lors de la réunion d'urgence de l'Union de la radio et de la télévision de l'Organisation de la coopération islamique pour discuter d'un mécanisme permettant de confronter les médias profanation des sanctuaires religieux à la suite de l'incident de l'incendie d'un exemplaire du Noble Coran dans la capitale suédoise, qui s'est tenu virtuellement, aujourd'hui, le 5 juillet 2023.

Le directeur du département de l'information de l'organisation a indiqué que la déclaration finale de la réunion d'urgence à composition non limitée du comité exécutif de l'organisation concernant l'incident de l'incendie d'un exemplaire du Saint Coran en Suède, qui s'est tenue le 2 juillet , 2023 au siège du Secrétariat général, comprenait 26 éléments qui constituent une feuille de route et un plan intégré pour faire face à la récurrence des incidents d'agression. Sur des copies du Saint Coran et insultant d'autres symboles religieux sacrés, et parmi ces éléments est l'appel à des efforts collectifs au niveau des parlements nationaux, des médias et des organisations de la société civile, pour exprimer la position de l'Organisation de la coopération islamique et exhorter les autorités compétentes à prendre les mesures législatives nécessaires pour criminaliser de telles attaques.

Sindi a souligné que l'Organisation de la coopération islamique, à travers le Département de l'information et l'Observatoire de l'islamophobie, et les bras médiatiques représentés par le Comité permanent de l'information et des affaires culturelles (COMIAC), l'Union des radios et télévisions de l'Organisation de la Coopération Islamique (ISPO) et l'Union des Agences de Presse de l'Organisation de la Coopération Islamique (UNA), font des efforts avec Ses partenaires font de grands efforts, car ils travaillent avec les médias pour améliorer la compréhension de l'utilisation responsable de la liberté d'expression, et d'établir un mécanisme national pour tenir responsables certains des médias qui continuent d'alimenter les discours de haine et l'intolérance, et il s'emploie également à mettre en œuvre la stratégie médiatique de l'Organisation de la coopération islamique pour lutter contre l'islamophobie.