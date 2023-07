Recep Tayyip Erdogan et Mark Rutte discutent du processus d’adhésion de la Suède à l'OTAN

Bakou, 6 juillet, AZERTAC

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, s’est entretenu au téléphone avec le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte, selon l’Agence de presse Anadolu.

C’est ce qui ressort d’un communiqué diffusé mercredi par le département de la communication de la présidence turque.

Selon la même source, Erdogan et Rutte ont discuté du processus d’adhésion de la Suède à l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN), des actions antimusulmanes en Europe, des relations bilatérales entre les deux pays ainsi que des questions régionales.

Rappelant que le 100e anniversaire de l'accord d'amitié entre la Türkiye et les Pays-Bas sera célébré l'année prochaine, Erdogan a exprimé sa conviction que les relations bilatérales entre les deux pays seront couronnées par des visites de haut niveau.

D’autre part, le chef de l’État turc a également déclaré que la Suède avait fait un bon pas en modifiant la législation antiterroriste mais que les partisans de l’organisation terroriste PKK continuaient d’organiser librement des manifestations dans le pays.

Erdogan a souligné que l’autodafé du Saint Coran à Stockholm (capitale de la Suède) sous prétexte de liberté d’expression est inacceptable.

Par ailleurs, Erdogan et Rutte ont convenu que l'un des sujets les plus importants à discuter lors du prochain sommet de l'OTAN qui se tiendra à Vilnius les 11 et 12 juillet, sera la guerre russo-ukrainienne.