Le président de la République reçoit la directrice générale de l’Office de l’ONU à Genève MIS A JOUR VIDEO

Bakou, 6 juillet, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a reçu mercredi le 6 juillet la directrice générale de l’Office des Nations Unies à Genève, Tatiana Valovaya.

Tatiana Valovaya a déclaré son plaisir de représenter les Nations Unies à la réunion ministérielle du Bureau de coordination du Mouvement des non-alignés et a félicité président azerbaïdjanais pour la présidence azerbaïdjanaise réussie du MNA. Elle a salué le développement réussi de la coopération entre l’Office des Nations Unies à Genève, les institutions spécialisées des Nations Unies à Genève et l’Azerbaïdjan.

Tatiana Valovaya a beaucoup apprécié le soutien de l’Azerbaïdjan au développement de l’initiative des Nations Unies sur les femmes et les Objectifs de développement durable, et a qualifié de très précieuse et importante l’initiative du président Ilham Aliyev visant à établir un nouvel objectif de développement durable sur le déminage humanitaire. Elle a souligné la possibilité et l’importance de discuter de cette question avec les États membres dans le cadre de l’ONU.

Le chef de l’Etat a noté que l’Azerbaïdjan, en tant que président du Mouvement des non-alignés, accorde toujours une grande importance à l'institutionnalisation du Mouvement et au multilatéralisme. Le président azerbaïdjanais a souligné le travail accompli par l’Azerbaïdjan en vue d’institutionnalisation du Mouvement, notamment les initiatives de son pays pour la création du Réseau parlementaire et de l'Organisation de jeunesse. Ilham Aliyev a dit que l’Azerbaïdjan avait présenté une initiative visant à créer une plateforme des femmes du Mouvement des non-alignés.

Le président de la République a fait savoir que l’Azerbaïdjan est confronté à la contamination par les mines dans les territoires libérés de l’occupation arménienne, mettant l’accent sur l’importance de reconnaître le déminage comme objectif de développement durable. Le président Ilham Aliyev a déclaré que l’Azerbaïdjan avait initié la mise en place d’un groupe solidaire des pays du Mouvement des non-alignés touchés par l’impact des mines, affirmant que son pays utilise efficacement les technologies modernes dans le déminage humanitaire. Il a souligné que plus de 300 Azerbaïdjanais avaient été tués et grièvement blessés par des mines terrestres depuis le 10 novembre 2020.

Lors de la rencontre, les discussions ont également porté sur l’importance d’augmenter le quota existant pour les citoyens azerbaïdjanais travaillant au sein du système des Nations Unies.