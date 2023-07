L'OPEP annonce des consultations avec 4 pays pour l’adhésion à l'organisation

Bakou, 6 juillet, AZERTAC

Le secrétaire général de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), Haitham al-Ghais, a révélé que l'organisation menait des consultations avec 4 nouveaux pays en vue de leur adhésion à l’organisation dans un avenir proche, indique l’Agence de presse Anadolu.

Les déclarations d'al-Ghais ont été recueillies par l'agence de presse des Émirats (WAM) ce mercredi, à un moment où l'organisation est active avec son alliance OPEP + pour stabiliser le marché mondial du pétrole, en contrôlant les approvisionnements des marchés en brut.

Al-Ghais a déclaré que "l'organisation mène des consultations avec quatre pays : l'Azerbaïdjan, la Malaisie, Brunei et le Mexique jusqu'à présent pour rejoindre l'organisation, ce qui contribue au renforcement de l'OPEP".

"Les consultations avec de nouveaux pays extérieurs à l'organisation contribuent à renforcer la cohésion et le renforcement de l'OPEP (...). L'organisation ne vise pas l’adhésion d’un certain nombre de pays, mais convoite plutôt des pays qui ont la même orientation stratégique en ce qui concerne la préservation des marchés pétroliers et leur stabilité", a expliqué al-Ghais.

À la fin de l’année 2016, l'organisation a accepté de créer l'alliance OPEP +, en coopération avec 10 pays extérieurs à l'organisation, pour rétablir la stabilité du marché et des prix du baril de pétrole, qui avait, à l'époque, dégringolé à des niveaux inférieurs à 30 dollars le baril.

Selon al-Ghais, les quatre pays qui participent aux consultations "sont solidaires de l'organisation depuis 2017 et ont traversé des défis qualitatifs lors de l'effondrement du marché et de la pandémie de coronavirus en 2020... et ont donc le même objectif".

L'OPEP se compose actuellement de pays 13 membres, dont le plus important en termes de production est l'Arabie saoudite, avec une production quotidienne moyenne supérieure à 11 millions de barils dans des conditions normales.