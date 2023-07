Luc Francis Carole : Enfin, la politique coloniale de la France est mise à l'ordre du jour au niveau international

Bakou, 6 juillet, AZERTAC

« Nous avons été très satisfaits des propos exprimés par le Président Ilham Aliyev concernant le colonialisme français lors de la réunion ministérielle du Mouvement des non-alignés. Enfin, la politique coloniale de la France est mise à l'ordre du jour au niveau international. Pour cette raison, j'exprime ma gratitude au Président Ilham Aliyev », a dit Luc Francis Carole, président du Parti pour la Libération de la Martinique, dans son intervention lors des débats sur le thème « Vers l'élimination complète du colonialisme » organisés dans le cadre du Mouvement des non-alignés au Centre des congrès de Bakou.

Il a indiqué que le racisme était pratiqué par la France contre les Martiniquais. « La France a créé un système d'esclavage, et la base de la stratégie de l'État est de remplacer notre peuple par les Français. Ils le font de la manière la plus dégoûtante. Ainsi, en ajoutant des substances nocives aux produits alimentaires et aux sources d'eau souterraines, ils constituent une menace pour la santé de notre peuple. Actuellement, la Martinique est le « leader » en matière de cancer de la prostate. Bien que la France le nomme une maladie génétique, c'est directement leur génocide », a déclaré Luc Francis Carole.