Bakou, 6 juillet, AZERTAC

« La France a interdit aux peuples sous la domination coloniale d'utiliser leurs propres langues. La langue des programmes éducatifs dispensés dans notre pays est uniquement le français », a souligné Jean Victor Castor, député de la Guyane, lors des débats sur le thème « Dans la direction de l'élimination totale du colonialisme » organisés dans le cadre du Mouvement des non-alignés au Centre des congrès de Bakou.

Il a noté que la politique de discrimination était appliquée aux peuples sous la domination coloniale.

« Notre histoire, notre langue et notre culture ne sont pas transmises aux générations futures. 98% des employés du gouvernement sont uniquement des Blancs. Des conflits surgissent souvent entre la population et les représentants de l'État. Parce qu'ils ne sont pas issus de chez nous et ne comprennent pas notre peuple. Les Français utilisent nos connaissances et nos compétences pour créer de nouvelles entreprises et devenir encore plus riches », a-t-il ajouté.